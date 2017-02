FCM in Duisburg Für Tage wie diesen

Mit den Auswärtsspielen ist es für die Fans so eine Sache. Da steht man am Samstagmorgen um 6 Uhr auf, trinkt noch schnell einen Kaffee und fährt dann mit der Regionalbahn gut fünf Stunden nach Bautzen. Oder mit dem Kleinbus nach Großaspach. Dort angekommen wartet tristes Wetter und am Ende muss man sich mit einem langweiligen 0:0 begnügen, bevor es auf den langen Heimweg geht. Zuhause angekommen, fragen Frau oder Freunde dann gerne mal, warum man sich das eigentlich jede Woche antut? Und gerade in Phasen, wenn es beim eigenen Verein nicht so besonders läuft, bleibt man zufriedenstellende Antworten oft schuldig.

Grundsätzlich gibt es drei Gründe für Auswärtsfahrten, unabhängig davon, wie sich die eigene Mannschaft gerade schlägt:

Freunde treffen : Das Spiel ist oft eigentlich nur der Anlass, um mit den Jungs (und Mädels) Zeit zu verbringen. Und Zeit hat man auf richtigen Auswärtsfahrten reichlich. Zudem liefert der Spielplan eine gute Struktur für das eigene Leben. So hat man eine wöchentliche Routine, die man um nichts in der Welt missen möchte.

: Das Spiel ist oft eigentlich nur der Anlass, um mit den Jungs (und Mädels) Zeit zu verbringen. Und Zeit hat man auf richtigen Auswärtsfahrten reichlich. Zudem liefert der Spielplan eine gute Struktur für das eigene Leben. So hat man eine wöchentliche Routine, die man um nichts in der Welt missen möchte. Andere Städte sehen : Das klingt erstmal ungewöhnlich, stimmt aber tatsächlich. Viele Fans verbinden ihre Auswärtsfahrt mit etwas Kultur – einem Spaziergang durch die Regensburger Altstadt vielleicht oder zumindest dem obligatorischen Gruppenfoto am Kölner Dom.

: Das klingt erstmal ungewöhnlich, stimmt aber tatsächlich. Viele Fans verbinden ihre Auswärtsfahrt mit etwas Kultur – einem Spaziergang durch die Regensburger Altstadt vielleicht oder zumindest dem obligatorischen Gruppenfoto am Kölner Dom. Die Hoffnung auf einen großen Moment: Fußball lebt von Geschichten, die man immer und immer wieder erzählen kann: "Weißt du noch damals, das 1:0 gegen Cottbus in der 93. Minute? Erinnerst du dich an das Spiel, als wir mit 4.000 Mann nach Wiesbaden gefahren sind? Oder diese legendäre Faschingsfahrt nach Meppen – bei strömendem Regen?" Mit jeder Auswärtsfahrt ist die Hoffnung verbunden, entweder ein gutes Spiel zu sehen oder einem solchen magischen Moment beizuwohnen.

Gerade in Phasen, in denen es gut läuft, kommt aber noch ein weiterer Faktor hinzu: die Euphorie. Das Gefühl, dass die eigene Mannschaft in den nächsten Wochen und Monaten sehr erfolgreich sein könnte, mobilisiert viele, die sonst nicht unbedingt auswärts fahren. Zu beobachten ist das gerade beim 1. FC Magdeburg.

Tabellenführer trifft den Zweiten

Die FCM-Fans gehören ohnehin zu den reisefreudigsten der 3. Liga. Doch statt der gewohnten 1.500 werden in Duisburg wohl doppelt so viele ihren FCM unterstützen. Denn am Freitagabend findet das Spitzenspiel in der 3. Liga statt. Tabellenführer Duisburg erwartet den zweitplatzierten FCM. Die beste Abwehr der Liga trifft auf den besten Angriff. Schon sportlich verspricht dieser Vergleich unglaublich viel. Zumal beide Mannschaften wenig zu verlieren haben. Bei einem Sieg der Duisburger rutscht Magdeburg im schlimmsten Fall auf Platz 3. Die Aufstiegschancen wären nach wie vor intakt. Bei einem FCM-Sieg hätte der MSV noch immer vier Punkte Vorsprung.

Doch es sind vor allem die Fans, die dieses Spiel besonders machen. Schließlich treffen die beiden Mannschaften mit dem größten Zuschauerschnitt aufeinander. Der 1. FC Magdeburg ist mit durchschnittlich 16.000 Besuchern in dieser Wertung Spitze. Duisburg folgt mit gut 13.500 Fans pro Spiel auf Platz 2. Bildrechte: Gaby Conrad

Große Vorfreude und große Erwartungen

Der MSV Duisburg rechnet am Freitag mit 18.000 Besuchern. Dass das Spiel unter Flutlicht ausgetragen wird, verleiht ihm ein spezielles Flair. Die Vorfreude bei beiden Fanlagern war in den vergangenen Tagen deutlich spürbar. Der MSV versucht dem Rechnung zu tragen und hat die Magdeburger Europapokalhelden von 1974 eingeladen. Sie haben ihr Kommen zugesagt. Gekrönt wird die Atmosphäre durch die große Anzahl an Gästefans. Die erwarteten Magdeburger sind aber nicht nur ein Zeichen für die große Vorfreude, sondern auch für die immense Erwartungshaltung, die mit diesem Spiel verbunden ist.

Denn mit einem Sieg könnte der 1. FC Magdeburg die Tür zur 2. Bundesliga weit aufstoßen. Und eine Euphorie auslösen, die die Mannschaft durch die restlichen Spiele trägt. Die Stimmung könnte dafür sorgen, dass der Traum tatsächlich wahr wird. Den Fans ist das bewusst, deshalb pilgern sie in den Ruhrpott. Und in einigen Jahren erzählt man sich dann vielleicht die Geschichte vom Auswärtssieg in Duisburg. "Wisst ihr noch, wie damals in Duisburg alles anfing ?" Es sind Tage wie diese, die einem zum Fußballfan werden lassen. Und an die man sich erinnert, wenn es dann irgendwann nicht mehr so läuft.