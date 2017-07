Magdeburger Radprofi bei Tour de France Gesund zurück aus den Untiefen des Pelotons

Die Stimme klingt wieder normal am Telefon am Dienstagmorgen im belgischen Kelmis, wo Robert Wagner spät am Abend zuvor wieder gelandet ist aus Paris. Er hat dabei ganz nebenbei auch noch das Auto des Teammanagers nach Hause gefahren, der von Paris aus gleich in den Urlaub geflogen ist.

Grund zum Feiern

Es gibt – zumindest offiziell – auch keine Erinnerungslücken bei Robert Wagner an die Partynacht in Paris; obwohl er nach der großen Feier in der Niederländischen Botschaft nicht geschlafen hat. "Der Botschafter und seine Frau sind echt locker drauf", erzählt der 34-Jährige, "Freunde von uns, die kein Quartier mehr bekommen hatten, hätten bei ihnen sogar spontan übernachten dürfen." Im vergangenen Jahr gab es auch schon den Empfang beim Botschafter, da gab es aber kaum etwas zu feiern, im Gegensatz zu diesem Jahr.

55 Kilometer lang im Tunnel

Robert Wagner freut sich auch über Etappensiege von Marcel Kittel. Bildrechte: dpa Zwar ist Robert Wagner nur mit vier Teamkollegen bis nach Paris gekommen, dafür waren aber alle bis zum allerletzten Meter hoch motiviert. "Das härteste in Paris sind der letzte Kilometer und die drei Kilometer, bevor man auf die Champs-Elysée einfährt", gibt Robert Wagner gern zu. "Das tut extrem weh." Und für alle Beteiligten bedeutet es allergrößten Stress. Im Fernsehen sei das für den normalen Zuschauer nicht zu erahnen. "Auf dem Kartoffelacker in Paris geht jede Menge Material drauf. Wenn es mit Tempo 70 vom Triumphbogen bergab geht, ist es reine Glückssache kein Schlagloch zu treffen." Den Tourfunk im Ohr höre man bei dem Lärm ohnehin nicht. "Du bist für die knapp 55 Kilometer voll im Tunnel."

Mit neuer Ausstattung an Start gegangen

Aus der Erfahrung im vergangenen Jahr hatte er sich extra ein großes 55er Kettenblatt montieren lassen, statt des 53ers. "Dazu nur sieben statt acht Bar auf den Reifen. Mit 55:11 sind wir dann die letzte Runde runtergerast. Etappensieger und Teamkamerad Dylan Groenewegen konnte sich zum Glück an meinem Hinterrad halten." Robert Wagner, der nur für den holländischen Sprinter als Helfer zur Tour mitgenommen wurde, musste schon im vergangenen Jahren feststellen, dass es keine richtigen "Sprinterzüge" mehr gibt. "Auch die Klassementfahrer halten bis zum letzten Kilometer voll mit rein, um keine Zeitverluste zu riskieren. Selbst der – nicht so große – Nairo Quintana kann da richtig den Ellenbogen benutzen, da hat sich schon viel verändert in den letzten Jahren."

Sprint auf den letzten Kilometern

Der aktuell erfolgreichste Radrennfahrer aus Sachsen-Anhalt heißt Robert Wagner. Bildrechte: IMAGO Den letzten, am Ende so erfolgreichen Kilometer, der 3540 Tour-Kilometer, schildert Robert Wagner dann so: "Aus dem Tunnel raus bin ich am Hinterrad von Rick Zabel gefahren, der ein unglaubliches Tempo gefahren ist für seinen Sprintkapitän Kristoff. Als er rausging, bin ich mit dem letzten, was ich noch hatte, voll gefahren. Ich war so kaputt von den Runden zuvor."

"Wir hatten außerdem richtigen Gegenwind", erinnert sich Wagner. "Dylan war nicht mehr an meinem Hinterrad, aber trotzdem gut platziert. Als ich auf die Zielgerade einbiege, sehe ich ihn auf der großen Video-Leinwand sprinten, und denke: Das ist viel zu lang, dass kann er niemals schaffen. Gleichzeitig höre ich dann aber den Sprecher, der seinen Namen als Sieger ausruft. Unglaublich – und das in Paris!"

Pläne für die kommenden Wochen

Die nächsten Wochen sind für den 34-Jährigen noch nicht komplett verplant. Am Mittwoch startet er in Neuss, am Samstag in Gera. Sobald Robert Wagner wieder in Magdeburg ist, wird er auch Gast bei MDR SACHSEN-ANHALT sein. Dort wird er dann vielleicht auch etwas "Wetten, dass … ?" nachspielen wollen: In seinem Tourblo(c)k hatte Robert Wagner geschrieben, dass er sicher sei, 180 von 220 Rennfahrer am Parfümduft zu erkennen. Fast alle Profis sprühen sich ihre Trikots vor den Etappen nämlich immer gegen den Schweißgeruch ein.

