Robert Wagner kommt ins Plaudern, als er die letzte steile Kehre des Brockens erreicht. "Ich habe Teamkollegen, die gehen mit der Küchenwaage zum Buffet, und wiegen ihr Frühstück ab, das kann ich nicht", sagt er. Ohne einen Anflug von Atemnot. "Wer mich kennt, weiß, dass ich manchmal nicht nur ein Stück Schokolade esse, sondern auch mal zwei, oder eine ganz Tafel."

Offene Worte eines Radprofis, gerade in den heutigen Zeiten, in denen minimale Leistungsverbesserungen von 20 Watt mitunter teuer erkauft werden durch wochenlange, nervtötende und den Familienfrieden störende Hungerkuren. Robert Wagner – seit gut einem Jahrzehnt im belgischen Kelmis lebend, dabei aber immer noch "akzentfrei vernehmbar“ Magdeburger geblieben – musste nicht erst 34 Jahre alt werden, um zu dieser Einstellung zu finden.

Radprofi auf den letzten Drücker

Robert Wagner Bildrechte: IMAGO Der Profialltag ist hart genug, um alles 99,99-prozentig machen zu müssen. Es gibt nur wenige Fahrer im Topbereich, die beliebter sind im Peloton als Robert Wagner. Spät und erst auf den fast sprichwörtlich letzten Drücker wurde Robert Wagner Radprofi. 2005 bei der Deutschen U23-Zeitfahrmeisterschaft überzeugte er als Vizemeister hinter Paul Martens.



Vor Robert Wagner hatten dort schon Talente wie Stefan Schreck oder Tony Martin den Sprung zu den Profis geschafft, kurz nach ihm folgten John Degenkolb und Marcel Kittel. Dem Arnstädter ebnete Robert Wagner später dann sogar den Profi-Einstieg, als er ihn den noch zweifelnden Verantwortlichen seines niederländischen Teams Skills-Shimano empfahl. Der Rest der Kittel-Erfolgsgeschichte ist bekannt.

Robert Wagner startete seine Profikarriere 2006 in der Nachwuchsabteilung des deutschen Milram-Teams, danach wechselte er zum Team Wiesenhof. Als es aufgelöst wurde, ging er zum holländischen Team Shimano Skills-Shimano.

In der Rolle des Helfers kam Robert Wagner von Anfang an gut zurecht, auch und gerade bei den extrem hart und sprichwörtlich „raubeinig“ gefahrenen Frühjahrsklassikern in Holland und Belgien. Mehr als nur als ein Mann fürs Grobe, hoch geschätzt in seinen Teams für die harte Arbeit, die von den Fernsehkameras selten eingefangen wird. Auch deshalb gab es in der Szene keinen, der ihm 2011 nicht den überraschenden Sprintsieg zum Deutschen Meistertitel gönnte. Und das Jahr danach in den Farben des Meistertrikots. Der größte Profi-Erfolg für Robert Wagner, der dann doch 33 werden musste, um 2016 zum ersten Mal die Tour de France zu fahren.

Wie sich der Sport in seiner Karriere verändert hat

Ein überwältigendes Erlebnis, auch wenn Robert Wagner überrraschend ehrlich zugibt: "Die Tour ist grandios, aber nicht das härteste Profirennen. Auf den Tour-Bergetappen war ich an jedem Tag 'safe', und nie am absoluten Limit in den Bergen, bei der Spanienrundfahrt habe ich an manchen schwachen Tagen fast geheult hinten im Gruppetto der Sprinter, um überhaupt im Zeitlimit zu bleiben."

Wenn er jetzt in Düsseldorf in seine zweite Tour geht, ist er nur im ersten Moment etwas traurig, dass das Auftaktzeitfahren "mit 14 Kilometern für ihn sieben Kilometer zu lang ist", er würde dort gern ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Gleichzeitig freut er sich, dass die zweite Etappe nach Lüttich im belgischen Kelmis nur 50 Meter an seiner Wohnung vorbeiführt. Ein nettes kurzes Heimspiel, bevor er dann in Lüttich hoffentlich einen Sprint vorbereiten darf für seinen elf Jahre jüngeren Teamkollegen Dylan Gronewagen.

Die Tour ist grandios, aber nicht das härteste Profirennen.

Sieben, acht weitere Chancen für die Sprinter gibt es bei dieser Tour. Dass Robert Wagner dabei als Sprintvorbereiter gegen seine Freunde André Greipel oder eben Marcel Kittel fahren muss, ist letztlich eine Frage der Berufsehre, nicht mehr aber auch nicht weniger.