HFC gegen FCM Warum Rico Schmitt seinen Abgängen weiter vertraut

Seit Donnerstag, dem 27. April, steht fest, dass sechs Spieler des Halleschen FC keinen neuen Vertrag für die kommende Saison erhalten. Sascha Pfeffer, Dorian Diring und Florian Brügmann sind drei davon. Und am Samstag im 101. Derby gegen den 1. FC Magdeburg waren es gerade Diring, Brügmann und Pfeffer, die von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Spielfeld standen und bis zum Umfallen gekämpft haben.

Ein Sinnbild dafür war Pfeffer. Der Hallenser lag am Ende des Spiels völlig erschöpft auf dem Rasen, alle viere von sich gestreckt. Der 30 Jahre alte Vater eines zweijährigen Sohnes war völlig aus der Puste. Der Hallesche FC ist seit Juli 2014 sein Verein. Halle ist sein Lebensmittelpunkt. Dort ist er geboren. Doch im Sommer dieses Jahres läuft sein Vertrag aus – ohne Chance auf eine Verlängerung. Was macht er nun in Halle ohne Vertrag?