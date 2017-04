Landespokalspiel HFC erwartet Magdeburg zum 100. Derby

Rekordspiele Höchster FCM-Sieg: Am 29.09.2000 gewann der FCM zu Hause mit 7:0 gegen den HFC. Höchster HFC-Sieg: Am 06.10.1979 setzte sich der HFC im eigenen Stadion mit 5:1 gegen den FCM durch. Meiste Tore: Am 23.06.1973 erlebten die Zuschauer in Magdeburg ein echtes Spektakel. Der FCM bezwang den HFC mit 5:4.

Während der FCM in der Liga oft besser war, dominiert im Pokal der HFC. Acht Mal setzte sich Halle durch, nur vier Mal der FCM. Kurios: Alle vier Elfmeterschießen, die beide Clubs bislang austrugen, gingen an den HFC. Ein Vorzeichen für das Spiel am Mittwoch? In Halle liest man derlei Dinge sicher gerne, während die Verantwortlichen beim FCM versuchen werden, sie auszublenden – vor allem vor dem Hintergrund der durchwachsenen Elfmeterbilanz in dieser Saison. Von zwölf Strafstößen in der 3. Liga konnten die Blau-Weißen nur sieben verwandeln. Der HFC war bei drei Versuchen zwei Mal erfolgreich.