Im Laufe der Jahre erlebte die Strecke einige Kuriositäten und zahlreiche Motorsport-Stars drehten ihre Runden in der Börde. Arena-Pressesprecher Marcel Orban hat einige dieser Geschichten in seinem Buch "20 Jahre 20 Stories" gesammelt, das in Kürze erscheint. Im Jahr 2000 etwa fuhren die damals 15-jährigen Nico Rosberg und Lewis Hamilton bei der Kart Europameisterschaft in Oschersleben gegeneinander. In den vergangenen zwei Jahren wurden beide Formel-1-Weltmeister.