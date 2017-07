20 Jahre Rennfeeling in der Börde Motorsport Arena Oschersleben feiert Jubiläum

Eröffnet wurde "Deutschlands nördlichste Rennstrecke", wie sie von den Betreibern auch gerne genannt wird, am 25. Juli 1997 unter dem Namen Motopark Oschersleben. Sie wurde innerhalb eines Jahres gebaut und kostete 58 Millionen Euro. Zur Eröffnung wurde eine Ferrari Challenge ausgetragen. Neben dem Hockenheimring und dem Nürburgring war die Arena damals die dritte permanente Rennstrecke in Deutschland.

Im Laufe der Jahre erlebte die Strecke einige Kuriositäten und zahlreiche Motorsport-Stars drehten ihre Runden in der Börde. Arena-Pressesprecher Marcel Orban hat einige dieser Geschichten in seinem Buch "20 Jahre 20 Stories" gesammelt, das in Kürze erscheint. Im Jahr 2000 etwa fuhren die damals 15-jährigen Nico Rosberg und Lewis Hamilton bei der Kart Europameisterschaft in Oschersleben gegeneinander. In den vergangenen zwei Jahren wurden beide Formel-1-Weltmeister.