Der Streit um den Erdgas Sportpark in Halle wurde 2015 das erste Mal thematisiert. Die Kommunalaufsicht wirft der Stadt vor, der HFC als Hauptmieter des Stadions würde zu wenig Miete bezahlen. Sie fordert die Zahlung einer „marktüblichen Miete“. Als Vergleich werden oft die Konditionen anderer mitteldeutscher Stadien genannt. Auch moniert die Behörde die Beteiligung des Vereins an der Stadiongesellschaft. Die städtischen Zahlungen sieht die Kommunalaufsicht als versteckte Subvention für den Verein. Das würde gegen EU-Recht verstoßen und die Stadt hätte eine Sondergenehmigung einholen müssen.

Seitdem ist zwei Jahre lang nicht viel passiert, zumindest nicht öffentlich wahrnehmbar. Im Januar gab es eine Anfrage der Grünen im Stadtrat von Halle zu dem Thema. Nun hat die Kommunalaufsicht das Thema erneut aufgeworfen und bekommt Unterstützung von Innenminister Holger Stahlknecht. Er will der Stadt Halle per Erlass die Zuschüsse an die Stadiongesellschaft verbieten – solange bis geklärt ist, ob ein Verstoß gegen EU-Recht vorliegt. Stahlknecht betonte bei MDR SACHEN-ANHALT, die Stadt könne sich nicht über EU-Verordnungen hinwegsetzen.

Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wies den Vorwurf zurück. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er glaube an eine gemeinsame Lösung mit dem Innenministerium.

Auf den ersten Blick nichts. Der HFC besitzt einen gültigen Mietvertrag mit der Stadt und kommt seinen Zahlungspflichten nach. Der Streit wird zwischen Stadt Halle und der Landesbehörde ausgetragen.



Sollte jedoch ein Verstoß gegen EU-Recht oder eine versteckte Subvention vorliegen, müsste der Mietvertrag wohl neu verhandelt. Dann drohen dem HFC höhere Mietkosten.

Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2006 eröffneten MDCC-Arena. Auch hier ist die Stadt Eigentümerin. Sie unterstützt die Erhaltung der Arena mit jährlich 360.000 Euro. Das bestätigte Oberbürgermeister Lutz Trümper nach dem Aufstieg 2015. Betrieben wird das Stadion von der städtischen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg (MVGM). Der FCM gehört nicht zu dieser Gesellschaft, das ist ein wichtiger Unterschied zur Situation in Halle. Die Mietzahlungen des FCM sind, wie beim HFC auch, an die Ligazugehörigkeit gekoppelt. Pro Jahr sind etwa 500.000 Euro fällig.

Der Hallesche FC nutzt nur einen Teil des Erdgas Sportparks dauerhaft. Die restlichen Räumlichkeiten werden, wenn kein Heimspiel ansteht, von anderen Mietern genutzt. Die Stadien in Magdeburg, Erfurt oder Chemnitz unterscheiden sich in Größe, Ausstattung und Nutzungsmöglichkeiten von dem in Halle. Deshalb ist es schwierig, pauschal eine marktgerechte Miete zu vergleichen. Auch variieren die Zuschauerzahlen und damit verbunden, die Instandhaltungskosten.