Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hat bestürzt auf den neuerlichen Anschlag in London reagiert. Stahlknecht drückte den Verletzten und Hinterbliebenen der Opfer sein Mitgefühl aus. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag, es habe sich gezeigt, dass wir sehr zerbrechlich seien, was die Sicherheitslage angeht. "Als Innenminister haben wir immer gesagt: Wir haben eine sehr hohe Gefährdungslage in Europa – und auch in Deutschland."