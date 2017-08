Nach den Anschlägen in Barcelona und zwei weiteren spanischen Städten hält Sachsen-Anhalt an seinen Sicherheitskonzepten fest. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Veränderungen seien nicht geplant. Man werde weiter mit den Nachrichtendiensten zusammenarbeiten, der Verfassungsschutz sei aufmerksam.

Das Innenministerium hatte angeordnet, dass die Fahnen an Dienstgebäuden am Freitag auf halbmast wehen. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen sind in Magdeburg aber nicht geplant.

Am Donnerstagabend war ein Lieferwagen in Barcelona in die Fußgeängerzone gerast. Mindestens 13 Menschen wurden dabei getötet, mehr als 100 verletzt. Die Polizei nahm vier Personen fest. Wenig später erschossen Polizisten in Cambries fünf Männer, die mit ihrem Auto versuchten, ebenfalls Menschen zu überfahren. Die Angreifer hatten Messer und Äxte bei sich.