Was die Zahlen-Codes auf den Eiern bedeuten: Egal, was auf der Verpackung steht – durch den Code, der auf jedem Ei aufgedruckt ist, lässt sich erkennen, ob ein Ei freiland oder in Bodenhaltung produziert wurde. Dabei zeigt die erste Ziffer an, in welcher Haltungsform ein Ei erzeugt wurde.



0 – ökologische Erzeugung

1 – Freilandhaltung

2 – Bodenhaltung

3 – Käfighaltung



Die zwei Buchstaben im Code kürzen den EU-Staat ab, in dem das Ei produziert wurde; die folgenden Ziffern stehen für das jeweilige Bundesland. Sachsen-Anhalt wird mit der Nummer 15 kodiert. Die letzten Ziffern geben die Betriebs- und Stallnummer an.



Nun dürften aus Sachsen-Anhalt bis zur Aufhebung der Stallpflicht nur noch Eier kommen, für die der aufgedruckte Code als Herkunft Boden- und Käfighaltung angibt.