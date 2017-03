In Sachsen-Anhalt ist die landesweite Stallpflicht für Geflügel aufgehoben worden. Das teilte das Umweltministerium in Magdeburg mit. In Risikogebieten müssten die Tiere wegen der Vogelgrippegefahr aber weiterhin im Stall bleiben. Die Entscheidung darüber liege bei den Landkreisen und kreisfreien Städten.



Wie Ministerin Claudia Dalbert von Bündnis 90/Die Grünen erklärte, gab es seit Anfang Januar keine Verdachtsfälle mehr in Hausgeflügelbeständen. Seit 14 Tagen sei der hochansteckende Geflügelpesterreger nur noch bei Wildvögeln im Landkreis Börde und im Landkreis Mansfeld-Südharz nachgewiesen worden.