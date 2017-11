Mehrere gefälschte Aushänge sorgen für Ärger bei den Kirchen in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel. Die Zettel machten auf eine scheinbar landesweite Aktion der Kirche aufmerksam. Auf den Aushängen ist zu lesen, dass die Kirchen ab 31. Oktober bis auf Weiteres geschlossen blieben. Begründet wurde das mit mehr Offenheit und Toleranz gegenüber muslimischen Mitbürgern.

Dorit Lau-Stöber, im Evangelischen Kirchenkreis Stendal für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, zeigte sich bei MDR SACHSEN-ANHALT empört: "Wir als Kirche distanzieren uns von dieser Aktion und wir werden das nicht auf sich beruhen lassen." Die ersten Pfarrer hätten bereits Anzeige erstattet. Die Aushänge seien ein klarer Betrug, so Lau-Stöber. Das könne strafrechtlich verfolgt werden. "Es ist eine Verletzung amtlicher Bekanntmachungen", sagte sie. Demnach wurden die Aushänge unter anderem an Kirchen in Stendal, Gardelegen, Jerichow und Sandau angebracht.

Alexander Kaube, Sprecher der Stendaler Polizei, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, etliche der Fälle seien inzwischen zur Anzeige gebracht worden. Aus Salzwedel gibt es bislang keine entsprechenden Informationen. Sorgen für Ärger: An mehreren Kirchen im Norden Sachsen-Anhalts wurden am Reformationstag Aushänge wie dieser festgestellt. Bildrechte: Kirchenkreis Stendal

Unterdessen sind auch in Brandenburg ähnliche Fälle bekannt geworden: Wie die Polizei in Neuruppin am Mittwoch mitteilte, sind an mehreren Orten kirchenfeindliche und antiislamische Flugblätter verteilt worden. Auch auf ihnen sei das Aussetzen der Gottesdienste aus "Toleranz gegenüber muslimischen Mitbürgern" angekündigt worden, hieß es. Die Zettel seien in Wittenberge, Perleberg und Lenzen aufgetaucht.

Bundesweit war am Dienstag an 500 Jahre Reformation erinnert worden. Bei den zentralen Feiern in Wittenberg wurden innerhalb zweier Tage 60.000 Besucher gezählt.

