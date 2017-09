Bei Stendal hat ein junges Paar den Zugführer einer Regionalbahn angegriffen. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der Zug am Mittwochabend höhe Eichstedt zunächst einen Wildunfall. Bis ein Ersatzzug bereitgestellt werden konnte, beschimpften ein 24-Jähriger und seine 21-jährige Begleiterin den Zugführer. Später folgte ihm der junge Mann auch in den Führerstand, wo der Zugführer am Hals gepackt und zu Boden gedrückt worden sein soll.

Zuletzt hatten im Mai vermehrte Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter in Sachsen-Anhalt für Aufsehen gesorgt. Den schwersten gab es in einer Regionalbahn bei Magdeburg: Hier hatte ein Mann einen Schaffner krankenhausreif geschlagen und getreten, als er seinen Fahrschein kontrollieren wollte. Daraufhin hatte die Gewerkschaft der Lokomotivführer besseren Schutz für Zugbegleiter gefordert. Die Bahn kündigte an, mehr Sicherheitspersonal einzustellen. Es war von bundesweit 500 zusätzlichen Stellen die Rede. Außerdem will das Unternehmen mehr auf Deeskalationsschulungen setzen und an Brennpunkten stärkere Teams einsetzen.