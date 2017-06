Endlich darf im Strandbad Arendsee wieder geplanscht und geschwommen werden: Das Bad wird wieder geöffnet – denn es wurde ein Ersatz-Schwimmmeister aus der Gegend um Arneburg gefunden. Nachdem der eigentliche Schwimmmeister nach einem Arbeitsunfall ausgefallen war, konnte das Bad seit Montag nicht mehr betrieben werden. Für die Badegäste und die Stadt Arendsee war das, mitten in der Tourismus-Saison, eine kleine Katastrophe.

Die kommissarische Tourismus-Chefin von Arendsee, Sonja Nowak, ist erleichtert: "Die Freude ist riesengroß. Die Vertretung ist abgesichert. Einwohner von Arendsee haben mir Tipps gegeben; ruf mal da an, mach mal dies, mach mal das. Dann rief mich ein junger Mann an, der sich für unser Strandbad interessiert hat und der hat alle Voraussetzungen". Er wird einspringen, bis eine feste Vertretung in der kommenden Woche den Dienst antritt.