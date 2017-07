Werben: Eine Zeitreise in die Welt des Biedermeier

In Werben in der Altmark findet am Wochenende der Biedermeier-Sommer statt. Zum 12. Mal lädt der Arbeitskreis Werbener Altstadt zu einer Zeitreise in die Biedermeier-Zeit ein. Kein Wunder also, dass die Besucher auf Laufrädern statt mit Fahrrädern unterwegs sind. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK