Nach Blaualgenbefall Waldbad Zichtau wieder offen

Das Waldbad Zichtau in der Altmark hat ab Freitag wieder geöffnet. Das teilte die Stadt Gardelegen mit. Anfang der Woche musste das Bad schließen, da sich Blaualgen massiv ausgebreitet hatten. Die Stadt gab nicht bekannt, ob der Befall zurückgegangen sei. Es wurde allerdings davor gewarnt, zu viel Wasser zu schlucken. Blaualgen können in hoher Konzentration Hautreizungen und Übelkeit auslösen.

Anfang August wurde auch für den Barleber See in Magdeburg ein Badeverbot wegen Blaualgenbefall ausgerufen worden. Mittlerweile hat das Strandbad wieder geöffnet. An weiteren Seen im Land gibt es nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT keine Probleme.