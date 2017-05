Feuer in Recyclingfirma in Gardelegen Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Großbrand in einer Kunststoffrecyclinganlage in Gardelegen ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. Das teilte eine Polizeisprecherin in Magdeburg mit. Demnach sind Spezialisten des Landeskriminalamts für Untersuchungen am Brandort in Gardelegen gewesen. Nach ersten Erkenntnissen vermuten sie Brandstiftung. Ob das Feuer durch Fahrlässigkeit entstand oder absichtlich gelegt wurde, könne noch nicht gesagt werden, so die Sprecherin. Wann die Brandursachenermittler genaue Ergebnisse vorlegen, blieb zunächst offen.