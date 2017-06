In einem Milchvieh-Betrieb in Engersen gab es am Freitagabend einen Schwelbrand. In einer Halle lagerten etwa 400 Heuballen, die drohten in Flammen aufzugehen. Um das zu verhindern, holten die Kameraden der Feuerwehr die Ballen einzeln aus der Halle und löschten sie draußen. Wie die Polizei mitteilte, sind trotzdem alle Heuballen hinüber. Menschen und Tiere waren während des Schwelbrands nicht in Gefahr. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.