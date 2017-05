Recyclingfirma Brand in Gardelegen unter Kontrolle

Der Brand in einer Kunststofffirma in Gardelegen ist weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr rechnet damit, dass am Samstag die letzen Kameraden abgezogen werden können. Am Mittwoch war auf dem Gelände ein etwa sechs Meter hoher Berg von Kunststoffteilen in Brand geraten. Die Ursache ist weiter unklar.