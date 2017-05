In Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel ist eine Lagerhalle mit Kunststoffgranulat in Brand geraten. Laut Feuerwehr wird ist das Material so dicht geschüttet, dass die Flammen nur schwer zu löschen sind. Das Feuer wird voraussichtlich die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hindurch brennen, obwohl 120 Feuerwehrleute sind mit 30 Fahrzeugen im Einsatz sind. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wurden alle Feuerwehren im Altmarkkreis Salzwedel alarmiert. Der Einsatzleiter geht davon aus, dass die Löscharbeiten erst in den Morgenstunden des Donnerstags beendet werden können.