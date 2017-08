Tangermünde Feuer auf Recyclinghof

Im Einsatz seien 74 Kameraden gewesen und von allen Ortsfeuerwehren Tangermündes und der Feuerwehr in Stendal gekommen. Eine Gefahr für Anwohner hat nach den Worten des Stadtwehrleiters nicht bestanden. Der Rauch sei stadtauswärts in unbewohntes Gebiet gezogen. Die Feuerwehrleute vor Ort hätten sich mit Atemschutzgeräten oder Filtern geschützt.

Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Brand in Tangermünde war gegen 0:50 Uhr in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen. Der Recyclinghof liegt in der Nähe der Bundesstraße 188. Von dort aus hatten Autofahrer in der Nacht die Flammen gesehen und die Feuerwehr informiert. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.



Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Zuletzt hatte es in einer Recylingfirma bei Steigra im Saalekreis einen Großbrand gegeben. Dort standen 42 Tonnen Kunststoff in Flammen.