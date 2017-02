Stendaler Briefwahlaffäre Rücktrittsforderung an CDU-Kreischef

Hauptinhalt

In der Briefwahlaffäre in Stendal ist ein offener Streit in der CDU ausgebrochen. Gegen CDU-Kreischef Wolfgang Kühnel wurden Rücktrittsforderungen laut. CDU-Landeschef Thomas Webel will nicht eingreifen, forderte aber Aufklärung. Kühnel hatte am Mittwoch im Prozess um die Briefwahlaffäre die Aussage verweigert.