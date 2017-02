Im Streit um die Sanierung der Giftschlammdeponie Brüchau demonstriert am Donnerstag eine Bürgerinitiative vor dem Landtag. Sie fordert, die in der früheren Lehmgrube eingelagerten Gifte in eine dafür geeignete Deponie zu bringen. Nur so könne die Anlage bei Brüchau wirklich saniert werden. Messungen im vergangenen Jahr hätten ergeben, dass die Grube in der Altmark undicht sei. Das Grundwasser sei deshalb radioaktiv verseucht und mit Salzen belastet.