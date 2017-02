Einwohner von Klietz üben Kritik "Wir glauben dem Land kein Wort mehr"

Der Frust sitzt tief in Klietz. Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Dorf sollte eigentlich im April 2017 geschlossen werden. Nun haben es die Bürger amtlich: Teile der Kaserne im Dorf werden auch weiterhin für Asylsuchende genutzt. Auf einer Einwohnerversammlung mit etwa 70 Teilnehmern machten sich zahlreiche Bürger am Dienstag Luft.

Viele Besucher sprachen von enormen Belastungen, die von der Flüchtlingsunterkunft in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wohngebiet ausgehe. Sie klagten über Lärm, Müll und Lagerfeuer im Wald. Im angrenzenden Schullandheim sei die Zahl der Übernachtungen stark zurückgegangen. Der Bundeswehr-Übungsplatz könne aufgrund der abgegebenen Unterkünfte nur noch beschränkt genutzt werden. Es gebe die Sorge, dass die Bundeswehr ihren Standort gänzlich in Frage stelle und der Ort 160 Arbeitsplätze verliere.

Staatssekretärin Zieschang Bildrechte: Tamara Zieschang

Innenstaatssekretärin Tamara Zieschang aus Magdeburg warb um Verständnis. 2015 habe man die Flüchtlinge in einer Sondersituation aufgenommen und dafür in Klietz bei der Bundeswehr aufgeschlossene Partner gefunden. Nun könnten die Kapazitäten reduziert werden.



In Stendal sei nach wie vor geplant, eine alte Kaserne als Erstaufnahmeeinrichtung auszubauen. Es sei "misslich", dass sich auf der Baustelle bislang nichts tue. Der Grund sei eine "Abstimmungsverzögerung" mit dem Bund als Eigentümer der Kaserne. Bislang habe der Bund nicht einmal die schriftliche Zusage für die Finanzierung des 28 Millionen Euro teuren Ausbaus vorgelegt. Sie hoffe, dass die Kaserne Stendal nun bis Ende 2018 als Flüchtlingsunterkunft übernommen werden könne. Fertige Teilbereiche sollten auch früher genutzt werden. Zahlreiche Bürger äußerten an diesem Zeitplan erhebliche Zweifel.