Silbersee in Brüchau im Altmarkkreis Salzwedel "Landesregierung verhöhnt die Bevölkerung"

Die Bürgerinitiative Saubere Umwelt und Energie Altmark hat in einem Offenen Brief ihren Unmut über den Umgang mit einer Giftschlammdeponie in Brüchau im Altmarkkreis Salzwedel zum Audruck gebracht. In dem Schreiben wirft die Initiative der Landesregierung vor, sie missachte und verhöhne die Bevölkerung in der Altmark. Anlass ist die Verunreinigung des Grundwassers durch Schadstoffe, die aus der Grube ausgetreten. Das Schreiben mit dem Titel "Tarnen – Täuschen – Verschleppen" wurde an alle Landtagsmitglieder versandt.