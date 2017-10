Giftschlammgrube Brüchau Hunderte demonstrieren gegen "Silbersee"

Die Bürger in und um Brüchau demonstrierten bereits mehrfach gegen die Grube. Anfang dieses Jahres hatten sie gefordert, die eingelagerten Gifte in eine geeignete Deponie zu bringen. Vertreter der Bürgerinitiative hatten sich außerdem in einem Offenen Brief an die Mitglieder des Landtags gewandt. Darin war der Landesregierung vorgeworfen worden, sie missachte und verhöhne mit ihrer Politik die Bevölkerung in der Altmark. Im Landtag wird das Thema voraussichtlich in zwei Wochen erneut besprochen.