Die 15. Spielzeit des Dorftheaters Gladigau ist eröffnet: Am Sonnabend feierte das Stück "Raphael vör Gericht" seine Premiere – natürlich wie in jedem Jahr vor ausverkauftem Haus bzw. in diesem Fall, vor ausverkaufter Gaststätte. Denn die plattdeutsche Komödie wird im Saal der einzigen Gaststätte des Orts aufgeführt.

Ursula Müller in Gladigau. Sie beherrscht "Platt" perfekt und leitet die Laienschauspieler sprachlich an. Bildrechte: MDR/Inna Lohkampff

330 Einwohner hat Gladigau, doch wenn das Laientheater wie jedes Jahr ein Stück aufführt, pilgern Tausende Menschen zu den 18 Vorstellungen in die Altmark. Für den richtigen Zungenschlag der Schauspieler ist Ursula Müller zuständig. "Da nehme ich mich nicht zurück. In den Proben gehe ich dann schon dazwischen, wenn mir die eine oder andere Aussprache nicht gefällt", so die gebürtige Gladigauerin.



Ursula Müller beherrscht Plattdeutsch in Perfektion, denn in ihrer Familie wurde schon immer Platt geschnackt. "Wir freuen uns, dass wir Platt spielen können, dass wir da auch so viel Publikum erreichen", sagt Ursula Müller. Und es kämen auch viele junge Leute ins Theater, in den letzten Jahren habe es regelrecht einen Generationenwechsel gegeben.