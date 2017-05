Still ist es vor dem großen Werk am Dorfrand in Immekath. Dass sich hier noch vor einem Jahr Laster an Laster staute, der Parkplatz für die Mitarbeiter brechend voll war – kaum vorstellbar. 500 Menschen waren beim Produzenten für Tiefkühlbackwaren beschäftigt. Das Aus von Fricopan hatte sie kalt erwischt.

Einem Federstrich gleich hatte die Gesellschafterversammlung des Mutterkonzerns Aryzta die Schließung des Werks beschlossen. Als Gründe wurden mangelnde Wirtschaftlichkeit und fehlende Verkehrsanbindung angeführt.

Höppner: Aryzta mit großen Problemen

Die Proteste haben nichts genützt, Friopan wurde geschlossen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für Andreas Höppner, viele Jahre Betriebsratsvorsitzender bei Fricopan und seit 2016 Landtagsabgeordneter der Linken, war die Werksschließung mehr als ein Schock. MDR SACHSEN-ANHALT sagte er, der Mutterkonzern Aryzta sei in großen Schwierigkeiten. "Wir wissen, dass die verantwortlichen Manager, die damals mit entschieden haben, dass Fricopan geschlossen wird, alle in irgendeiner Art und Weise Aryzta verlassen haben oder verlassen werden." Dass Aryzta große Probleme habe, sehe man auch in Eisleben und natürlich an den Börsennachrichten, die täglich belegten, dass Aryzta dort auf einem absteigenden Ast sei.

Aryzta backt inzwischen in Eisleben, der Werksausbau wurde mit Landesmitteln gefördert. Höppner hatte vor knapp einem Jahr Anzeige gegen das Unternehmen wegen Fördermittelbetrugs erstattet. Das Verfahren läuft noch. Seiner Ansicht nach hat sich auch seit dem Aus von Fricopan die Fördermittelpoltik des Landes nicht verbessert. Sie sei "völlig verfehlt". Fördermittel dürften nach Aussagen des Linken-Politikers nur ausgegeben, wenn dadurch gute Arbeitsplätze entstehen würden.

Viele "Fricopaner" haben neuen Job

Ende August 2016 wurde bei Fricopan in Immekath die letzte Schicht gefahren. Was blieb, war die große Sorge für die rund 500 Mitarbeiter, wieder eine Beschäftigung zu finden. Doch der Bedarf an Fachkräften ist da, wenn auch nicht unbedingt vor Ort. Laut Arbeitsagentur haben knapp 60 Prozent der gemeldeten Ex-Fricopaner wieder einen Job gefunden.

Früchtchen statt Brötchen