Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Dienstag in der Altmark. Der 54 Jahre alte Skoda-Fahrer ist in der Abenddämmerung auf der B188 zwischen Gardelegen und Stendal unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein auf die Straße läuft. Ein Ausweichen war laut Polizei nicht mehr möglich, die Kollision mit dem Wildschwein unvermeidlich.