10. Elbdeichmarathon Hunderte Läufer gingen in Tangermünde an den Start

Der Elbdeichmarathon in Tangermünde ist die größte Sportveranstaltung der Altmark. In diesem Jahr nahmen rund 2.000 Läufer an den insgesamt fünf verschiedenen Läufen teil – unter ihnen Innenminister Holger Stahlknecht.