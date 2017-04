Bis 2030 warten ist keine Option für ihn. Frühestens dann will das Land die Lücke im Elbradweg schließen – mit einem Radweg an besagter Straße. Hildebrand hingegen schwärmt von einer besseren Lösung, denn es existiert bereits ein Wald- und Wiesen-Weg. Unbefestigt, aber idyllisch. Das einzige Hindernis: der Schulteich.

Bürgermeister Hildebrand ist stolz auf seine Fähre. Bildrechte: MDR/Romy Heinrich

Er ist Verfechter der Ponton-Fähre. Also einer Fähre, mit der sich die Radfahrer selbst über das Wasser ziehen. "Außerdem wäre das ein tolles Highlight für die Touristen", sagt Kloth. Die Gemeinde Aland hat die Fähre als Zwischenlösung bereits gebaut. "In Eigenleistung mit unseren örtlichen Vereinen", sagt Hildebrand stolz. Im Mai soll sie in Betrieb gehen. Der Nachteil: Die Fähre wäre nur in den warmen Monaten nutzbar.