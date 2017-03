Der entflohene Insasse aus dem Maßregelvollzug Uchtspringe im Landkreis Stendal ist gefasst worden. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Danach wurde der 35-Jährige bereits am Donnerstag in Halle festgenommen. Er hatte sich dort den Angaben nach in der Wohnung einer Familienangehörigen aufgehalten. Er habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Der Mann befinde sich wieder im Maßregelvollzug.