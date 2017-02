Nach Autobränden in Salzwedel Bewährungsstrafe für Feuerwehrmann

Ein Nachwuchs-Feuerwehrmann aus Salzwedel ist wegen Brandstiftung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Jugendschöffengericht sprach den 18-Jährigen am Donnerstag schuldig, an einer Brandserie im vergangenen Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Damals waren innerhalb von drei Wochen an mehreren Stellen in Salzwedel Autos angezündet worden. Sieben der Wagen brannten komplett aus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 130.000 Euro. Das Gericht kam nun zu dem Schluss, der am Donnerstag Verurteilte sei auf der Suche nach Anerkennung gewesen. Deshalb und nicht aus Spaß am Löschen habe er beim Legen der Brände mitgemacht.