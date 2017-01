Blitzer-Alternative Buchholz will Abschnittskontrolle statt Blitzersäule

Hauptinhalt

Gibt es eine Alternative zu herkömmlichen Blitzern? In Buchholz könnte ein neues Modell getestet werden, wenn es nach Ortsbürgermeister Guido Hahne geht. Bei "Exakt - Die Story" regt er eine so genannte "Section Control" an. Sie könne dafür sorgen, dass das Tempo-Limit im gesamten Ort an der B189 eingehalten wird.