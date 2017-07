Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz Angst vor Bananenspinne in Stendal

Dass giftige Spinnen in Bananenkisten sitzen und durch Supermärkte krabbeln – alles schon vorgekommen. Dass sich die Tiere aber auch in den Bananen selbst einnisten und erst beim Öffnen herauskrabbeln – das ist jetzt in Stendal passiert. Die Stendalerin Edith Johns sagte MDR SACHSEN-ANHALT, nach dem Öffnen der Banane habe sie einen Spinnenkokon entdeckt und in den Biomüll geworfen. Später hätte sie aber die Angst beschlichen, es könnte sich um eine giftige Spinne gehandelt haben. Das Problem: die Spinne war längst aus dem Biomüll herausgekrabbelt.