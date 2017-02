Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Klietz im Elb-Havel-Winkel wird nun deutlich länger betrieben als ursprünglich geplant. Das teilte Innenstaatssekretärin Tamara Zieschang am Mittwochabend in Klietz auf einer Bürgerversammlung mit. Eigentlich sollte die frühere Bundeswehrkaserne nur bis kommenden April für Flüchtlinge genutzt werden. Dann sollten die Betroffenen in ein Ausweichquartier in Stendal unterkommen. Dort soll für 28 Millionen Euro eine Kaserne ausgebaut werden. Doch der Zeitplan dafür kann nicht eingehalten werden.



Zieschang sagte auf der Versammlung, alle hätten gehofft, dass Stendal schneller gebaut werde. Manchmal sei man eben nicht ganz Herr der Entwicklungen.