Der gesundheitsgefährdende Eichenprozessionsspinner wird in Teilen Sachsen-Anhalts nun aus der Luft bekämpft. Dazu ist am Sonnabend rund um die Ortschaft Sanne-Kerkuhn im Altmarkkreis Salzwedel erstmals ein Hubschrauber eingesetzt worden. Während des Einsatzes wurde ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel versprüht, teilte das Umweltministerium mit.

Die Bekämpfung aus der Luft war relativ kurzfristig anberaumt worden. Zur Begründung hieß es, die Eichen hätten wegen der zuletzt gestiegenen Temperaturen und besseren Witterungsbedingungen nun einen einheitlichen Entwicklungsstand. Die Bedingungen seien gut, um die Schmetterlingsart erfolgreich aus der Luft zu bekämpfen. Die Federführung des Einsatzes hatte das Landeszentrum Wald übernommen, der Hubschrauber wurde von einer Firma aus Baden-Württemberg gestellt. Hubschrauberpilot Steffen Becher sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonnabend, die Flugbedingungen seien optimal. "Die Temperaturen sind nicht zu hoch und es ist wolkig", so Becher.

15 Flüge pro Tag

Tanken, bevor es losgeht: Damit der eingesetzte Hubschrauber genügend Sprit hat, begleitet ein Tanklaster die Arbeiten. Das ermöglicht, spontan auch zwischen den Flügen tanken zu können. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Frank Niebel vom Landeszentrum Wald sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man sei froh, jetzt mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners beginnen zu können. Insbesondere im Norden Sachsen-Anhalts bereite das Insekt seit Jahren Probleme. Während der Hubschrauber im Einsatz ist, sollen sich in den Wäldern keine Menschen aufhalten – wenngleich das eingesetzte Pflanzenschutzmittel für Menschen ungefährlich sei. Bei dem Mittel handelt es sich nach Angaben des Landeszentrums Wald um ein biologisches Insektizid, das direkt vor Ort aus zwei Komponenten gemischt wird und unmittelbar eingesetzt werden muss. Allein für Sonnabend waren 15 Flüge mit dem Hubschrauber anberaumt, bei denen jeweils 650 Liter des Insektizids verteilt wurden.

Insgesamt soll der Eichenprozessionsspinner auf einer Gesamtfläche von etwa 650 Hektar bekämpft werden. Dazu zählen neben dem Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Westliche Altmark im Landkreis Salzwedel auch Flächen in der nordöstlichen Almark (Landkreis Stendal und Landkreis Jerichower Land) und im Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Annaburg im Landkreis Wittenberg. Am Sonntag schließlich war der Hubschrauber im Landkreis Stendal im Einsatz. Eine Sprecherin des Landkreises sagte MDR SACHSEN-ANHALT im Anschluss, der Einsatz am Elberadweg in der Verbandsgemeinde Seehausen sei planmäßig verlaufen.

Natur genießen statt Sorgen um die Gesundheit

Am Montag wird der Hubschrauber in Teilen des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs eingesetzt werden. Weite Teile des Gartenreichs werden deshalb gesperrt sein – darunter das Luisium, der Park Oranienbaum, der Sieglitzer Berg und der Friedwald bei Dessau. Am Dienstag sollen die Arbeiten bei Havelberg beendet werden.

Während der Luftbekämpfung des Eichenprozessionsspinners dürfen mehrere Gebiete in der Altmark nicht betreten werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) sagte vor Beginn der Arbeiten, der Elberadweg sei der beliebteste Radweg Deutschlands. "Damit das auch in Sachsen-Anhalt so bleibt, bekämpfen wir nun am Elberadweg die Raupen des Eichenprozessionsspinners." Radtouristen sollten die Natur an der Elbe genießen können und sich nicht um ihre Gesundheit sorgen müssen, erklärte Dalbert weiter.



Den Angaben zufolge übernimmt das Umweltministerium die Kosten der Luftbekämpfung. Für die bereits zuvor begonnene chemische Bekämpfung vom Boden aus kommen demnach der Altmarkkreis Salzwedel, die betroffenen Kommunen und die Straßenbaulastträger auf. Im Altmarkkreis Salzwedel sollen in den kommenden Wochen mehr als 20.000 Bäume chemisch bekämpft werden.

Sperrung des Radwegs erwogen

Im März war bekannt geworden, dass mehrere Gemeinde in der Altmark zwischenzeitlich eine Sperrung des Elberadwegs erwogen hatten. Damals war vermutet worden, der Eichenprozessionsspinner könne sich im Frühjahr massiv ausbreiten und so eine erhebliche Gefahr für die Nutzer des Radweges darstellen. Die Kommunen hatten in dieser Frage damals einen Politikwechsel der Landesregierung gefordert. Umweltministerin Dalbert hatte Gesprächsbereitschaft signalisiert, die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners war Thema im Umweltausschuss des Landtages. Das Ministerium hatte später eingewilligt, die Kommunen bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zu unterstützen.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Schmetterling aus der Familie der Zahnspinner und gilt als Forstschädling. Insbesondere im Frühjahr sind seine Larven imstande, ganze Eichenwaldgebiete kahlzufressen. Außerdem können die Haare seiner Raupen bei Mensch und Tier zu Entzündunge von Haut, Augen und Atemwegen führen. Bevor der Hubschrauber abhob, wurden die genauen Einsatzorte besprochen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

