Denn: Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie setzt große Erwartungen in den Bau der achteinhalb Kilometer langen Autobahn zwischen Colbitz und Tangerhütte. Projektleiterin Susanne Friederich sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ihr Team bereite die Bauarbeiten vor. Bei Colbitz sei man bereits auf ein Gräberfeld einer spätmittelalterlichen Siedlung gestoßen. Bei Dolle gebe es Hinweise auf Funde aus den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt.

Diese Gräben ermöglichen einen Blick in längst vergangene Zeiten. Die Archäologen rechnen mit Funden von der mittleren Steinzeit bis in die frühe Neuzeit. Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Besonders erwartungsvoll graben die Forscher derzeit am sogenannten Cröcherner Grund unweit der Bundesstraße 189. Wo künftig die Autobahn verlaufen soll, haben sie im Erdboden zehn Vorratsgruben entdeckt. Sie reichen etwa 90 Zentimeter tief in das sandige Erdreich. Vor Jahrhunderten wurden darin mitten in der Feldmark Getreide und andere Früchte gelagert. Die Fachleute sprechen von einer seltenen Offside-Fundstelle weitab einer Siedlung. Daraus können sie Schlussfolgerungen auf die landwirtschaftlichen Aktivitäten der Altvorderen ziehen.