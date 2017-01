Stendaler Briefwahlaffäre Güssau dementiert Beteiligung an Wahlfälschung

Nach der Landtagswahl im vergangenen Jahr war Güssau zum Landtagspräsidenten bestimmt worden. Doch schnell geriet er wegen seiner Rolle in der Stendaler Briefwahlaffäre unter Druck. Am 15. August kündigte er schließlich seinen Rückzug an. Schon damals wies er jedoch jegliche Beteiligung an der Affäre zurück.