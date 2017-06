Nach den heftigen Regenfällen in Berlin und Brandenburg wird die Untere Havel im Landkreis Stendal auf den Durchfluss großer Wassermassen vorbereitet. Das Wasser soll Orte wie Garz und Havelberg in Richtung Elbe passieren, ohne Schäden zu hinterlassen. Das Wasserstraßenamt in Brandenburg geht davon aus, dass schon am Freitagabend drei Mal so viel Wasser durch die Havel fließen wird wie üblich. Erwartet wird insgesamt das Fünffache an Havelwasser.