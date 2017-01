Ernährung Vital- und Heilpilze aus der Altmark

Wenn Vasyl und Manuela Shvedyk nicht am Biolandstand auf der Grünen Woche vertreten sind, sind sie in der Altmark aktiv. Genauer genommen in Heeren bei Stendal. Dort züchtet das Ehepaar Vital- und Heilpilze. Verkauft werden sie im hauseigenen Hofladen – für 18 Euro pro Kilogramm.