Internationaler Denkmaltag Tangerhütter Verein will neues Leben im alten Werk

Tangerhütte besaß einmal Weltruhm: Im 19. Jahrhundert wurde hier Eisenerz zu Gusseisen verarbeitet. An zahlreichen Orten fand es sich, davon zeugen noch heute Säulen an Berliner S-Bahn-Brücken. Am Dienstag ist Internationaler Denkmaltag und für den Verein "Aus einem Guss" sind Tage wie diese wichtig, um ihr Anliegen ins Bewusstsein zu rücken: das Gebäude zu erhalten.