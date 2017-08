Kita-Experte "Weniger finanzielle Hürden für Eltern sinnvoll"

Es bewegt sich ja etwas im Land. Derzeit wird das Kinderförderungsgesetz überarbeitet und es ist noch nicht klar, was sich daraus an möglichen Verbesserungen für Sachsen-Anhalt ergeben könnten. Auf Seiten der Ausbildung ist in den letzten Jahren einiges im Land geschehen, was Veränderungen nach sich ziehen wird. So wurde die Teilakademisierung dieses Berufsfeldes weiterentwickelt, zum Beispiel durch den berufsbegleitenden Studiengang "Leitung von Kindertageseinrichtungen – Kindheitspädagogik" und den ersten grundständigen Studiengang zu diesem Berufsfeld in Sachsen-Anhalt "Kindheitspädagogik - Praxis, Leitung, Forschung". Beide Studiengänge sind in den letzten Jahren an der Hochschule Magdeburg-Stendal entstanden.