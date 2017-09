Sachsen-Anhalts Kulturstiftung hat im Jagdschloss Letzlingen in der Altmark neue Ausstellungsräume eingeweiht. Besonderes Interesse weckt ein Toiletteneimer mit geschwungenem Signet, auf dem einst Kaiser Wilhelm II. thronte. Der Historiker Professor Konrad Breitenborn sagte, dieses Prunkstück passe durchaus in das Museum. Es wurde für die Ausstellung unweit einer Tafel platziert, an der zur Kaiserjagd bis zu 35 Ehrengäste, darunter Könige, Kronprinzen, Zaren und Kanzler speisten.