Schöne Kunst geht auch auf dem Land - zumindest im Kleinformat. Das stellt die "Klein(st)e Galerie" in Arneburg regelmäßig unter Beweis. Im Hotel "Goldener Anker" ist gerade die 227. Kunstausstellung eröffnet worden.

Gezeigt werden Werke des Stendaler Produkt-Designers Rüdiger Laleike: Vom Modell eines Holzofens für einen Stendaler Produzenten über Logos für diverse Unternehmen und Vereine bis hin zu aufwändig gestalteten Bildern für den Seehäuser Roste-Hersteller Graepel. Laleike ist in der Fachwelt kein Unbekannter: Von ihm stammen unter anderem auch Fassadengestaltungen an Hochhäusern, das Logo der Stadt und vieles mehr. Zu Arneburg hat Laleike aber noch eine andere Beziehung. Er arbeitet dort an einer Umgestaltung des Burgberges.