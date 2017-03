Felix Moniac, Studioleiter in Stendal Bildrechte: Simon Burko

Staatsanwältin Annekathrin Kelm sagte in ihrem flammenden Schlußplädoyer, sie selbst habe zwanzig Jahre in einem Staat gelebt, in dem jedwede Wahl eine Farce gewesen sei. Diese Zeit dürfe niemals wiederkehren.



Ohne Zweifel: eine Wahlfälschung in Ostdeutschland, das ist irgendwie noch niederträchtiger als wäre es in den alten Bundesländern geschehen.



Tatsächlich drohten Gebhardt rein rechnerisch bis zu fünf Jahre Haft pro Fälschungsfall. In der Theorie käme er nach dieser Rechnung nie wieder aus dem Gefängnis frei. Aber so wird in der Praxis nicht gerechnet, denn – Achtung! – wir leben in einem Rechtsstaat.



Und in einem Rechtsstaat wird nicht nur nach der Wahrheit gesucht, sondern auch abgewogen und argumentiert und viele, viele Details zusammengesetzt zu einem endgültigen Gesamturteil. Zweieinhalb Jahre Gefängnis.