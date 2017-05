Michael Siebert ist als "Jurken Micha" seit 25 Jahren eine Marke. Auf dem Stendaler Markt verkauft er Gurken und Sauerkraut in allen Variationen. Er ist der klassische Markthändler, der noch Witze mit den Kunden macht. Einer wie man ihn von früher kennt. Doch er sagt: "Der Markt ist nicht mehr wie früher." Und damit meint er das Leben auf dem Stendaler Marktplatz. Ein paar Kunden stehen Schlange, doch das sei lächerlich. "Hier ist nichts los", schimpft er, "ich will zurück!".

Doch ihr Hauptargument, dass sie zum Umdenken gebracht hat, sind die Kosten: "Unsere Stände wären am Sperlingsberg viel teurer geworden. Wir hätten zum Beispiel den Strom extra bezahlen müssen, der hier am Markt in unseren Verträgen enthalten ist." Sie resümiert pragmatisch: "So haben andere für uns entschieden." Michael Siebert sieht in der Kostenumverteilung Erpressung. "Ich verstehe, warum viele aus Existenzangst nicht richtig um einen Verbleib am alten Platz kämpfen", sagt er. Auch die Tatsache, es gebe keine öffentlichen Toiletten, sei für ihn kein Argument.