Kontrollieren, Verfolgen, Messen

"Der Bestand wird regelmäßig kontrolliert", erzählt Meixner. "Zwei Wissenschaftler fahren den Fluss entlang und betäuben alles, was im Wasser schwimmt, mit Strom. Da kommen selbst Frösche hoch. Dann sehen wir, wieviel große Forellen in der Dumme sind. Die Tiere werden rausgefischt, gewogen, gemessen und mit einem Chip markiert."

Die Markierung hilft, die Wanderwege der Meerforellen zu verfolgen. Wer so ein Tier an der Angel hat, muss es wieder freilassen. Steffen Zahn ist dankbar, wenn solche Fänge dem Institut für Binnenfischerei in Potsdam gemeldet werden. Im vergangenen Jahr hat er in der Salzwedler Dumme 24 ausgewachsene Meerforellen gezählt. Das reicht zwar noch nicht, um das Angelverbot auf Meerforellen aufzuheben. Aber Zahn versichert den Salzwedler Anglern, dass sie die Tiere nicht umsonst in den Bach gesetzt haben:

Wer sät, möchte irgendwann ernten, logischerweise! Steffen Zahn, Institut für Binnenfischerei Potsdam

Doch auf Meeresforellen in der Altmark angeln, das werde erst gehen, wenn jährlich 100 Elterntiere den Weg in die Salzwedler Dumme zurückfinden. "Das geht aber relativ schnell. Wir haben es drüben in Brandenburg, in der Prignitz, schon erreicht. Dort ist seit 2010 das Angeln auf Meerforellen freigegeben."

Weitere Ansiedlungen geplant

Steffen Zahn betreut noch ein anderes Projekt: die Wiederansiedlung der Lachse in Sachsen-Anhalt. Etliche dieser Tiere seien in der Nuthe bei Zerbst wieder heimisch, sagt der Wissenschaftler. Sein Forschungsinstitut will auch in der Bode im Harz wieder Wanderfische ansiedeln. Derzeit werde geprüft, ob sich der bekannte Gebirgsbach dafür auch eignet: "Wir wollen dort keine Fische einsetzen, wenn sie zum Tode verurteilt sind. Deswegen prüfen wir derzeit, ob ein Besatz mit Meeresforellen in der Bode erfolgversprechend ist."

In der Salzwedler Dumme in der Altmark jedenfalls tummeln sich die Meerforellen wieder.

Dieses Thema im Programm MDR SACHSEN-ANHALT | 03.04.2017 | ab 06:30 Uhr