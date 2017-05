Altmark Pferde von Tierquäler werden versteigert

Die bei Osterburg beschlagnahmten Pferde können jetzt versteigert werden. Das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt hat die Widersprüche des Pferdewirts abgewiesen. Das Landratsamt Stendal teilte mit, dass die Versteigeung am 24. Mai in der Gemeinde Altmärkische Wische in Lichterfelde stattfinden wird.